Насиловал падчерицу два года: под Днепром вынесли жесткий приговор педофилу

Ранее судимого жителя поселка Васильковка Днепропетровской области приговорили к 14 годам тюрьмы за систематические изнасилования 12-летней падчерицы.

Девочка подвергалась сексуальному насилию на протяжении двух лет. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Петропавловский районный суд вынес приговор 47-летнему жителю Васильковки. Установлено, что ранее судимый за умышленное убийство гражданин, пользуясь отсутствием сожительницы, на протяжении последних двух лет систематически насиловал ее 12-летнюю дочь.

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Свою вину подсудимый не признал, однако ее доказала местная прокуратура. Согласно решению суда, насильник проведет за решеткой 14 лет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 10 января спасали 5-летнего ребенка, который из-за халатности пьяной матери оказался вдали от дома с малознакомым мужчиной. Голодного и озябшего мальчика обнаружили в автобусе. Напуганный малыш послушно сидел на сидении, в то время как его пьяный похититель крепко спал на полу.

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