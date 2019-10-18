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18 октября • обновлено в 14:49
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"Набью тебе морду!" В Днепре маршрутчик "сцепился" с пассажиркой

1.7т Читать материал на украинском

В Днепре 18 октября водитель маршрутного такси №37 угрожал женщине, которая оплатила проезд и требовала сдачу.

Маршрутчик решил присвоить деньги себе, а усмирить негодование женщины грозился при помощи полиции. Об этом сообщила потерпевшая Валерия Лень в Facebook-сообществе "Северный ж/м".

В Днепре маршрутчик "сцепился" с пассажиркой

В Днепре маршрутчик "сцепился" с пассажиркой

KP.UA

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"Я дала за проезд 50 гривень, стала возле водителя и ждала сдачу. Проехав несколько остановок, я напомнила ему о деньгах, на что он мне ответил: "Я сдачу дал". Естественно, я стала с ним ругаться. Он мне угрожал полицией. А потом сказал: "Я сейчас набью тебе морду, и будешь ты уже вызывать полицию!" - написала потерпевшая.

В конце концов, скандал завершился победой пассажирки.

"Конечно, он мне деньги отдал, но неприятный осадок остался", - отметила женщина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре неизвестный устроил драку с маршрутчиком. 13 октября агрессивно настроенный пассажир маршрутки №101 напал на водителя. Судя по всему, хулигана выгнали из транспортного средства из-за ненадлежащего поведения, и тот решил отомстить.

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Место
Украина Днепр
Теги
водитель маршрутки скандалы крадут деньги
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