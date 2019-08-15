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На Днепропетровщине 4 города оставят без воды: названа причина

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В Днепропетровской области могут отключить водоснабжение в четырех городах.

"Днепровские энергетические услуги" прекращают договорные отношения с водоканалом "Днепр-Западный Донбасс", сообщили в пресс-службе Павлоградского исполкома.

Так, с 20 августа поставщик вынужден расторгнуть договор с водоканалом "Днепр-Западный Донбасс".

Отключение воды

Отключение воды

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Без воды останутся четыре населенных пункта - Павлоград, Терновка, Першотравенск и Синельниково.

Причиной этого стала задолженность предприятия за электроэнергию в сумме 92 млн гривень.

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В исполкоме обратились с просьбой срочно оплатить текущие счета за услуги водоснабжения, водоотведения и при наличии - долги перед предприятием КП "Павлоградводоканал" за предыдущие периоды.

Как сообщал OBOZREVATEL, вУкраине могут перейти на почасовую подачу воды уже с 20 августа.

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Место
Украина Днепр
Тег
Павлоград
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