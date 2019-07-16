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На Днепр надвигается гроза

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Во вторник, 16 июля региональный гидрометцентр прогнозирует сложные погодные условия в Днепре.

В ближайшее время в самом городе и местами по области начнется гроза, которая может продлиться до вечера, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Погода на 16 июля

Погода на 16 июля

Украинский гидрометцентр

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Отмечается, что уровень опасности - первый (желтый).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украину 17 июля северо-восточная циклоническая деятельность принесет кратковременные дожди и локальные грозы.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр погода Укргидрометцентр
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