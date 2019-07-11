"Любовь всей моей жизни!" Филатов поделился трогательной историей о своих домашних любимцах: фото

Мэр Днепра Борис Филатов рассказал о своих домашних животных, их кличках и характере. В сети отреагировали на трогательную историю.

Сейчас у мэра живут две кошки и четыре собаки. Почти все они - беспородные, животные сами "выбрали" себе хозяина придя к нему домой. Об этом Филатов рассказал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

коллаж

У кошки Филатова - кличка собаки. Жучка пришла в дом семьи мэра когда умирала от голода.

"Она до сих пор так и не поправилась и всё также похожа на гоночный велосипед, хотя иногда, сволочь, уже даже не жрёт рыбу", - поделился Филатов.

Жучка Facebook Borys Filatov

Как рассказал он, сейчас кошка ежедневно приносит на порог дома мышей.

"У неё совершенно жуткий окрас и не менее жуткий взгляд. Жучка - исчадие ада. Она скользит в ночи как японской демон, сошедший с гравюр Цукиоки Еситоси или Андо Хиросигэ", - добавил Филатов.

Другого кота мэра зовут Рыжий-2. Филатов объяснил это тем, что предыдущий рыжий домашний любимец умер из-за несчастного случая. Поэтому нового кота, который "реинкарнировался на участке", назвали так же.

Рыжий-2 Facebook Borys Filatov

"В отличие от Жучки - абсолютно позитивный персонаж. Каждую зиму он разжирается до размеров школьного глобуса, а весной, когда уходит по бабам, возвращается в свое первоначальное состояние обычного помойного кота", - отметил он.

Собаку по кличке Бойчик Филатов назвал любовью всей жизни. Как рассказал мэр, четвероногого нашли на обочине дороги.

"Казалось бы, невозможно найти счастье на обочине дороги в селе Орловщина, Новомосковского района, Днепропетровской области. Но это случилось", - написал мэр Днепра.

Бойчик Facebook Borys Filatov

Он сообщил, что сначала собаку пришлось побрить налысо и вылечить от болезней.

"Но, поскольку судьба не может быть несправедлива лишь к Жучке, которая не собака, а кошка, то и Кабысдоху тоже надо как-то отдуваться перед хозяевами со столь специфическим чувством юмора", - пошутил Филатов про другую свою собаку.

Он отметил, у собаки кличка Кабысдох, несмотря на то, что она девочка. Мэр написал, что от собаки нет ни вреда, ни пользы.

Кабысдох Facebook Borys Filatov

"Кроме осознания одного непреложного факта. Животные посланы нам Господом Богом лишь с одной целью. Чтобы мы не забывали, что мы - люди", - завершил рассказ Филатов.

Он добавил, что еще у него дома живут две собаки породы йоркширский терьер.

Пользователи Facebook активно отреагировали на трогательную историю Филатова. За несколько часов под публикацией появилось более ста положительных комментариев.

"Какие хорошие маленькие друзья)",

"Супер! обожаю кошек и собак, и людей, любящих эти Божьи создания",

"Жучка приносит хозяевам мышь в знак благодарности за спасение. А хозяева этого не хотят понять",

"Имена крутые!",

"От души поржал, спасибо. Пусть ваши питомцы никогда Вас не огорчают!", - пишут в комментариях.

Скриншот Facebook Borys Filatov

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Филатов похвастался коллекцией наградного оружия.

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