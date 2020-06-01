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1 июня • обновлено в 09:46
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София Ковнир
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Коронавирусом в Днепре заразилось более 400 человек: карта распространения COVID-19

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По состоянию на утро 1 июня в Днепре официально зарегистрировано 412 случаев заболевания коронавирусом, 217 человек выздоровели.

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Еще семь пациентов с подозрением на COVID-19 ожидают результаты обследования, передает пресс-служба городского совета Днепра.

Коронавирус в Днепре

Коронавирус в Днепре

Ведомости

На данный момент на лечении находятся 186 человек. В тяжелом состоянии находятся шесть человек, из них пять под аппаратом искусственной вентиляции легких.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано девять летальных случаев.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что украинцы, которые находятся в группе риска (старше 60 лет), не могут с 1 июня выходить на работу из-за карантинных ограничений. Однако он назвал категориии, для которых сделают исключение.

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Автор
София Ковнир
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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    Подтвержденные случаи: 23 672.

    Вылечились: 9538. Умерли: 708.

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