В Павлограде Днепропетровской области в городской больнице рентген-кабинет в плачевном состоянии.

Как отметили, в 1-й городской больнице в этом кабинете давно не делали ремонт, поэтому его вид приводит в ужас, сообщил Эдуард Кальмус на странице в Facebook.

"Это действующий рентген-кабинет в нашей 1-й городской больнице (фото сделано 10.07.2019). В это же самое время, сразу за забором этой же больницы, ведётся реконструкция очередного парка", – написал житель города.

Скриншот Facebook Эдуарда Кальмуса

Рентген-кабинет в больнице Facebook Эдуарда Кальмуса

Кальмус высказался и в адрес мэра Павлограда:

"Хочется спросить у нашего мэра: Анатолий Алексеевич, у Вас всё в порядке с расстановкой приоритетов? Или мы в ваших МАФах, ТЦ и парках лечиться будем?!" – отметил неравнодушный житель.

В соцсети горожане резко отреагировали на ситуацию:

"Какой кошмар. И это состояние кабинета не улучшается годами, если не десятилетиями. Просто жесть...", "Друзья, обращаюсь к Вам: когда будете голосовать за мэра нашего города, вспомните это фото! Люди, как скотина, в таких условиях проходят обследование - разве это медицинское учреждение? Впрочем "верхушке" наплевать, они туда не ходят!", "Пи*дец, лучше и не скажешь", "Пока не прочла статью, думала, это фото какого-то гаража СТО", "В этом месте телеканал HBO может снимать продолжение Чернобыля", – пишут пользователи.

Скриншот Facebook Эдуарда Кальмуса

Скриншот Facebook Эдуарда Кальмуса

Скриншот Facebook Эдуарда Кальмуса

Скриншот Facebook Эдуарда Кальмуса

Скриншот Facebook Эдуарда Кальмуса

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