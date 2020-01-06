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6 января • обновлено в 13:15
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София Ковнир

Где в Днепре можно сдать новогоднюю елку: список адресов

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В Днепре заработали пункты приема новогодних елок.

Деревья не придется выкидывать. Их можно сдать в пункт приема, где после этого их утилизируют с помощью специального оборудования, сообщили в КП "Благоустройство города".

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Пункты приема елок в Днепре

Пункты приема елок в Днепре

Город Киев

Адреса пунктов приема елок:

Амур-Нижнеднепровский район:

  • Донецкое шоссе, 15

  • ул. Высоцкого, 4

  • ул. Шолохова, 7

  • ул. Решетиловская, 20

  • ул. Калиновая, 83

  • пер. Крушельницкой, 1

  • ул. Богомаза, 188

  • просп. Мануйловский, 75

Индустриальный район:

  • просп. Слобожанский, 78

  • просп. Мира, 47

  • просп. Петра Калнышевского, 5

  • просп. Петра Калнышевского, 45

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Самарский район:

  • ул. 20-летия Победы, 7

  • ул. Карагандинская, 9 А

  • ул. Энергетиков, 7

  • ул. Вознюк

  • ул. Электрическая, 19

  • ул. Семафорная, 20

  • ул. Семафорная, 28

  • ул. А. Барто, 7

Соборный район:

  • просп. Героев, 46

  • просп. Героев, 11 п.2

  • просп. Героев, 21

  • просп. Героев, 37

  • ул. Набережная Победы, 108, корп. 10

  • пер. Экипажный

  • ул. Донцова, 2

  • просп. Яворницкого, 45 А

  • ул. Сичеславская Набережная, 39

  • просп. Гагарина, 177

Шевченковский район:

  • ж/м Тополь-1, д. 15

  • ж/м Тополь-2, д. 40, 41

  • ж/м Тополь-3, д. 12

  • Запорожское шоссе, 4, 48

  • просп. Гагарина, 96, 98

  • просп. Хмельницкого, 131

  • ул. Конисского, 17

  • ул. Сечевых Стрельцов, 89

  • ул. Вознесенская, 36

Центральный район:

  • ул. Стромцова, 4, 6

  • ул. Сичеславская Набережная, 10

  • просп. Поля, 82

  • просп. Пушкина, 31

Чечеловский район:

  • ул. Кедрина, 60

  • ул. Уральская, 17

  • просп. Хмельницкого, 28

  • просп. Хмельницкого, 34

  • ул. Кленовая,

  • просп. Нигояна, 43

  • ул. Павла Чубинского, 2

  • ул. Надежды Алексеенко, 30

  • ул. Академика Янгеля, 13

  • ул. Титова, 1,16

Новокодацкий район:

  • ул. Савкина, 2

  • ул. Метростроевская

  • пер. Парусный, 13

  • пл. Новокодацкая, 7

  • ул. Данилы Галицкого, 22

  • На пересечении ул. Волжской с ул. Каменской

  • ул. Данилы Галицкого, 27

  • ул. Каменская, 34

  • ул. Караваева, 48

  • На пересечении ул. Новоорловская с ул. Воздухофлотской

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре выставили на продажу автомобиль с пулеметом.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
новогодняя елка
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