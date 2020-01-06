Где в Днепре можно сдать новогоднюю елку: список адресов

В Днепре заработали пункты приема новогодних елок.

Деревья не придется выкидывать. Их можно сдать в пункт приема, где после этого их утилизируют с помощью специального оборудования, сообщили в КП "Благоустройство города".

Пункты приема елок в Днепре Город Киев

Адреса пунктов приема елок:

Амур-Нижнеднепровский район:

Донецкое шоссе, 15

ул. Высоцкого, 4

ул. Шолохова, 7

ул. Решетиловская, 20

ул. Калиновая, 83

пер. Крушельницкой, 1

ул. Богомаза, 188

просп. Мануйловский, 75

Индустриальный район:

просп. Слобожанский, 78

просп. Мира, 47

просп. Петра Калнышевского, 5

просп. Петра Калнышевского, 45

Самарский район:

ул. 20-летия Победы, 7

ул. Карагандинская, 9 А

ул. Энергетиков, 7

ул. Вознюк

ул. Электрическая, 19

ул. Семафорная, 20

ул. Семафорная, 28

ул. А. Барто, 7

Соборный район:

просп. Героев, 46

просп. Героев, 11 п.2

просп. Героев, 21

просп. Героев, 37

ул. Набережная Победы, 108, корп. 10

пер. Экипажный

ул. Донцова, 2

просп. Яворницкого, 45 А

ул. Сичеславская Набережная, 39

просп. Гагарина, 177

Шевченковский район:

ж/м Тополь-1, д. 15

ж/м Тополь-2, д. 40, 41

ж/м Тополь-3, д. 12

Запорожское шоссе, 4, 48

просп. Гагарина, 96, 98

просп. Хмельницкого, 131

ул. Конисского, 17

ул. Сечевых Стрельцов, 89

ул. Вознесенская, 36

Центральный район:

ул. Стромцова, 4, 6

ул. Сичеславская Набережная, 10

просп. Поля, 82

просп. Пушкина, 31

Чечеловский район:

ул. Кедрина, 60

ул. Уральская, 17

просп. Хмельницкого, 28

просп. Хмельницкого, 34

ул. Кленовая,

просп. Нигояна, 43

ул. Павла Чубинского, 2

ул. Надежды Алексеенко, 30

ул. Академика Янгеля, 13

ул. Титова, 1,16

Новокодацкий район:

ул. Савкина, 2

ул. Метростроевская

пер. Парусный, 13

пл. Новокодацкая, 7

ул. Данилы Галицкого, 22

На пересечении ул. Волжской с ул. Каменской

ул. Данилы Галицкого, 27

ул. Каменская, 34

ул. Караваева, 48

На пересечении ул. Новоорловская с ул. Воздухофлотской

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре выставили на продажу автомобиль с пулеметом.

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