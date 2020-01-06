Где в Днепре можно сдать новогоднюю елку: список адресов

В Днепре заработали пункты приема новогодних елок.
Деревья не придется выкидывать. Их можно сдать в пункт приема, где после этого их утилизируют с помощью специального оборудования, сообщили в КП "Благоустройство города".
Пункты приема елок в Днепре
Город Киев
Адреса пунктов приема елок:
Амур-Нижнеднепровский район:
Донецкое шоссе, 15
ул. Высоцкого, 4
ул. Шолохова, 7
ул. Решетиловская, 20
ул. Калиновая, 83
пер. Крушельницкой, 1
ул. Богомаза, 188
просп. Мануйловский, 75
Индустриальный район:
просп. Слобожанский, 78
просп. Мира, 47
просп. Петра Калнышевского, 5
просп. Петра Калнышевского, 45
Самарский район:
ул. 20-летия Победы, 7
ул. Карагандинская, 9 А
ул. Энергетиков, 7
ул. Вознюк
ул. Электрическая, 19
ул. Семафорная, 20
ул. Семафорная, 28
ул. А. Барто, 7
Соборный район:
просп. Героев, 46
просп. Героев, 11 п.2
просп. Героев, 21
просп. Героев, 37
ул. Набережная Победы, 108, корп. 10
пер. Экипажный
ул. Донцова, 2
просп. Яворницкого, 45 А
ул. Сичеславская Набережная, 39
просп. Гагарина, 177
Шевченковский район:
ж/м Тополь-1, д. 15
ж/м Тополь-2, д. 40, 41
ж/м Тополь-3, д. 12
Запорожское шоссе, 4, 48
просп. Гагарина, 96, 98
просп. Хмельницкого, 131
ул. Конисского, 17
ул. Сечевых Стрельцов, 89
ул. Вознесенская, 36
Центральный район:
ул. Стромцова, 4, 6
ул. Сичеславская Набережная, 10
просп. Поля, 82
просп. Пушкина, 31
Чечеловский район:
ул. Кедрина, 60
ул. Уральская, 17
просп. Хмельницкого, 28
просп. Хмельницкого, 34
ул. Кленовая,
просп. Нигояна, 43
ул. Павла Чубинского, 2
ул. Надежды Алексеенко, 30
ул. Академика Янгеля, 13
ул. Титова, 1,16
Новокодацкий район:
ул. Савкина, 2
ул. Метростроевская
пер. Парусный, 13
пл. Новокодацкая, 7
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ул. Данилы Галицкого, 27
ул. Каменская, 34
ул. Караваева, 48
На пересечении ул. Новоорловская с ул. Воздухофлотской
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре выставили на продажу автомобиль с пулеметом.
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