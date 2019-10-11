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11 октября • обновлено в 13:19
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Часть Днепра останется без света: названы адреса

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В Днепре 14 октября в трех районах отключат электричество.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 14 октября

В Днепре отключат свет 14 октября

kashamalasha.com

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Адреса, где не будет света:

Новокодакский район:

  • пер. Минеральный, 1 — 13, 2 — 6;

  • ул. Минеральная, 1 — 21, 2 — 10, 12 — 34, 23 — 49;

  • ул. Степовая, 7 — 17;

  • пер. Красина, 3 — 9;

  • ул. Ромодановская, 1 — 5, 2 — 14;

  • ул. Можайского, 25 — 75, 40 — 84, 100;

  • ул. Юрия Кондратюка, 87 — 179, 112 — 204, 207;

  • ул. Рубежная, 1 — 13, 2 — 24;

  • пер. Малахитовый, 1 — 15, 2 — 20;

  • пер. Больничный, 33;

  • ул. Черногорская, 33 — 81, 36 — 100;

  • ул. Гвоздичная, 20 — 58, 29 — 57;

  • ул. Кармелюка, 46 — 54, 59 — 63;

  • ул. Черноземная, 49 — 73, 97, 125 — 137, 139 — 177, 126 — 180, 183, гаражи "Днепр".

Индустриальный район:

  • просп. Слобожанский, 26, 35, 35б, 37.

Центральный район:

  • ул. Рабочая, 1 — 17, 2 — 12;

  • ул. Канатная, 44 — 122;

  • ул. Аптекарская балка, 5 — 9, 15 — 89, 48 — 90;

  • ул. Кавалерийская, 28 — 44;

  • ул. Кабардинская, 1 — 17, 4 — 14.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцам пересчитают тарифы на газ. На период отопительного сезона повышение может составить 20-25% – до 8,5 грн за куб. Если будет прерывание транзита российского газа, кризис поставок, то цены могут подскочить еще больше.

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Место
Украина Днепр
Теги
ЖКХ коммунальные услуги тарифы
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