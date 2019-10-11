Часть Днепра останется без света: названы адреса

В Днепре 14 октября в трех районах отключат электричество.
Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
В Днепре отключат свет 14 октября
kashamalasha.com
Адреса, где не будет света:
Новокодакский район:
пер. Минеральный, 1 — 13, 2 — 6;
ул. Минеральная, 1 — 21, 2 — 10, 12 — 34, 23 — 49;
ул. Степовая, 7 — 17;
пер. Красина, 3 — 9;
ул. Ромодановская, 1 — 5, 2 — 14;
ул. Можайского, 25 — 75, 40 — 84, 100;
ул. Юрия Кондратюка, 87 — 179, 112 — 204, 207;
ул. Рубежная, 1 — 13, 2 — 24;
пер. Малахитовый, 1 — 15, 2 — 20;
пер. Больничный, 33;
ул. Черногорская, 33 — 81, 36 — 100;
ул. Гвоздичная, 20 — 58, 29 — 57;
ул. Кармелюка, 46 — 54, 59 — 63;
ул. Черноземная, 49 — 73, 97, 125 — 137, 139 — 177, 126 — 180, 183, гаражи "Днепр".
Индустриальный район:
просп. Слобожанский, 26, 35, 35б, 37.
Центральный район:
ул. Рабочая, 1 — 17, 2 — 12;
ул. Канатная, 44 — 122;
ул. Аптекарская балка, 5 — 9, 15 — 89, 48 — 90;
ул. Кавалерийская, 28 — 44;
ул. Кабардинская, 1 — 17, 4 — 14.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцам пересчитают тарифы на газ. На период отопительного сезона повышение может составить 20-25% – до 8,5 грн за куб. Если будет прерывание транзита российского газа, кризис поставок, то цены могут подскочить еще больше.
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