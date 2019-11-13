Без воды уже три месяца: на Днепропетровщине показали ужасы жизни тысяч военных

На Днепропетровщине без централизованного водоснабжения уже третий месяц живут два военных городка – Черкасское и Гвардейское.

Из-за ежедневных прорывов на водопроводе жители вынуждены выживать в "спартанских" условиях. Об этом сообщает "ТСН".

На Днепропетровщине показали ужасы жизни тысяч военных ТСН

В доме семьи прапорщика Геннадия Алексеева в кранах сухо еще с сентября. Запасы воды для ежедневных нужд здесь хранят в бочках и бутылках.

"Грубо говоря, 150-200 литров каждый день надо набирать. И так каждый день. Залезаешь в ванную и плюхаешься", – рассказал военный.

В 93 военной бригаде для этих целей создали резервуары, которые заполняют технической водой – ее доставляют из местных скважин и используют только на бытовые нужды. В краны вода поступает при помощи насосов. В сутки в этой части расходуют около 20 тонн воды.

С военными питьевой водой делится местный санаторий. На его территории находится единственная скважина, где она пригодна для употребления. Остальные горожане массово закупают бутилированную воду, но дефицит она не покрывает.

Водопровод, который не ремонтировали более 40 лет, не справляется с подачей воды из-за ежедневных прорывов. Чиновники обещают заменить проблемную трубу уже этой весной. На ее строительство потратят около 50 млн гривень.

"За два-три месяца сделаем проектную документацию на новый водопровод. Его длина составит 15 километров", – пообещал глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ветераны АТО на Днепропетровщине смогут получить 1 тыс. евро на бизнес. Кроме грантов, ветеранам также предоставят возможность пройти тренинги.

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