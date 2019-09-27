Запинал до смерти: под Днепром вынесли приговор убившему отца мужчине

На Днепропетровщине суд признал виновным 38-летнего жителя села Чумаки, который в марте этого года убил собственного отца.

Мужчину приговорили к семи годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

Под Днепром мужчина зверски убил отца Сегодня

Известно, что драка между отцом и сыном возникла из-за конфликта на бытовой почве. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, нападавший нанес отцу порядка 70 ударов ногами и руками по телу. От полученных травм пенсионер скончался на месте.

Свою вину мужчина признал полностью.

Суд поддержал позицию Днепропетровской местной прокуратуры в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 УК Украины и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром подросток отправил пенсионера в кому. 18-летний парень обчистил гараж, предварительно избив его владельца. От полученных травм мужчина впал в кому.

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