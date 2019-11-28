Заметил слишком поздно: появилось видео момента ДТП с ребенком в Днепре

В сети появилась видеозапись момента дорожно-транспортного происшествия на улице Чернышевского в Днепре, в котором пострадал 13-летний парень.

Момент аварии зафиксировала видеокамера "Безпечне місто", передает "Информатор".

На видеозаписи видно, что подросток переходил дорогу по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, когда его сбил Daewoo Lanos.

Ранее OBOZREVATEL писал, что вечером в среду, 27 ноября, на Старом мосту в Днепре столкнулись Daewoo и Opel. В ДТП пострадали два человека.

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