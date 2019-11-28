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29 ноября • обновлено в 11:08
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Светлана Коваленко

Заметил слишком поздно: появилось видео момента ДТП с ребенком в Днепре

1.7т
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В сети появилась видеозапись момента дорожно-транспортного происшествия на улице Чернышевского в Днепре, в котором пострадал 13-летний парень.

Момент аварии зафиксировала видеокамера "Безпечне місто", передает "Информатор".

На видеозаписи видно, что подросток переходил дорогу по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, когда его сбил Daewoo Lanos.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что вечером в среду, 27 ноября, на Старом мосту в Днепре столкнулись Daewoo и Opel. В ДТП пострадали два человека.

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Автор
Светлана Коваленко
Место
Украина Днепр
Теги
ДТП пострадал ребенок
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