Весь в крови: в Днепре возле завода нашли мертвого мужчину. Фото 18+

В субботу, 21 сентября, возле завода "Днепропресс" в Днепре был обнаружен труп мужчины.
Охранник предприятия обнаружил тело и сообщил об этом в полицию, передает "Информатор".
Возле завода в Днепре нашли труп (иллюстрация)
Вголос
Сообщается, что тело мужчины было в ссадинах, локти – в ссадинах, а на голове была кровь.
Умерший был весь в пыли, а куртка и обувь лежали рядом. Отмечается, что на земле видны следы борьбы.
По мнению охранника, мужчина упал с высоты или его избили.
В то же время полиция нашла свидетельницу, которая сообщила, что видела умершего накануне сильно выпившим и лежавшим на земле. Кроме того, служебная собака не смогла взять след вероятного преступника.
Фото с места происшествия
Информатор
Правоохранители отрабатывают версии гибели мужчины.
О причинах его смерти будет известно только после судебно-медицинской экспертизы.
По неофициальной информации, умершему — 31 год.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 16 сентября обнаружили мертвым пропавшего военнослужащего Владимира Вакаря. Его тело нашли в воде на Воронцовском пляже.
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