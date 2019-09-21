Весь в крови: в Днепре возле завода нашли мертвого мужчину. Фото 18+

В субботу, 21 сентября, возле завода "Днепропресс" в Днепре был обнаружен труп мужчины.

Охранник предприятия обнаружил тело и сообщил об этом в полицию, передает "Информатор".

Возле завода в Днепре нашли труп (иллюстрация) Вголос

Сообщается, что тело мужчины было в ссадинах, локти – в ссадинах, а на голове была кровь.

Умерший был весь в пыли, а куртка и обувь лежали рядом. Отмечается, что на земле видны следы борьбы.

По мнению охранника, мужчина упал с высоты или его избили.

В то же время полиция нашла свидетельницу, которая сообщила, что видела умершего накануне сильно выпившим и лежавшим на земле. Кроме того, служебная собака не смогла взять след вероятного преступника.

Фото с места происшествия Информатор

Правоохранители отрабатывают версии гибели мужчины.

О причинах его смерти будет известно только после судебно-медицинской экспертизы.

По неофициальной информации, умершему — 31 год.

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