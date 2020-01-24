Весь асфальт в крови: в Днепре зверски зарезали женщину

В четверг, 23 января, в Днепре возле дома мужчина ударил женщину ножом в шею и скрылся с места преступления.

Пострадавшая умерла в машине скорой помощи. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

​ В Днепре зверски зарезали женщину Информатор

Происшествие случилось на улице Николая Михновского. Прохожий, который находился рядом в этот момент, сразу же бросился на помощь пострадавшей.

По неподтвержденной информации, мужчина - сожитель погибшей. Накануне трагедии пара поругалась.

Правоохранители оперативно задержали преступника. Его задержали и доставили в райотдел для дальнейших разбирательств.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в среду, 23 января, в Киеве обнаружили зарезанного мужчину. Согласно разным источникам на теле погибшего насчитали от 2 до 17 ножевых ранений.

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