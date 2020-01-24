Главная Новости
24 января • обновлено в 08:25
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Весь асфальт в крови: в Днепре зверски зарезали женщину

607
Читать материал на украинском

В четверг, 23 января, в Днепре возле дома мужчина ударил женщину ножом в шею и скрылся с места преступления.

Пострадавшая умерла в машине скорой помощи. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

​ В Днепре зверски зарезали женщину

​ В Днепре зверски зарезали женщину

Информатор

Происшествие случилось на улице Николая Михновского. Прохожий, который находился рядом в этот момент, сразу же бросился на помощь пострадавшей.

Новости
В Днепре микроавтобус въехал в толпу людей: ранены 4 человека. Фото и видео ДТП

По неподтвержденной информации, мужчина - сожитель погибшей. Накануне трагедии пара поругалась.

Правоохранители оперативно задержали преступника. Его задержали и доставили в райотдел для дальнейших разбирательств.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в среду, 23 января, в Киеве обнаружили зарезанного мужчину. Согласно разным источникам на теле погибшего насчитали от 2 до 17 ножевых ранений.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
смерть
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
А в Киеве в Святошинском районе зарезали мужчину - пострадавшего несколько раз ударили ножом, вследствие чего он скончался. Об этом сообщает Информатор.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги