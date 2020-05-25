Вербовали людей в рабство: на Днепропетровщине разоблачили опасную банду

В Днепре судят участников преступной группировки, которые вербовали людей для трудового рабства.

Трое злоумышленников с 2017 по 2019 годы путем обмана заманивали граждан, как правило бездомных, используя их уязвимое состояние, передает пресс-служба прокуратуры в Днепропетровской области.

Людей вербовали в рабство

В дальнейшем их эксплуатировали в Одесской области на одной из агрофирм. Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается. Преступникам грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

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