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25 мая • обновлено в 17:37
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Карина Бондаренко
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Вербовали людей в рабство: на Днепропетровщине разоблачили опасную банду

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В Днепре судят участников преступной группировки, которые вербовали людей для трудового рабства.

Трое злоумышленников с 2017 по 2019 годы путем обмана заманивали граждан, как правило бездомных, используя их уязвимое состояние, передает пресс-служба прокуратуры в Днепропетровской области.

Людей вербовали в рабство

Людей вербовали в рабство

В дальнейшем их эксплуатировали в Одесской области на одной из агрофирм. Сейчас судебное разбирательство уголовного производства продолжается. Преступникам грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Как писал OBOZREVATEL ранее, скандал с ПЦР-тестами на COVID-19 на Днепропетровщине закончился увольнением главы областного лабораторного центра Александра Штепы.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
трудовое рабство
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