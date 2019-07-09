В Покрове мужчины до смерти забили знакомого

Суд арестовал жителя Покрова Днепропетровской области, подозреваемого в убийстве знакомого из-за денег, второй ждет решения правоохранителей.

Правоохранители установили, что в ночь с 6 на 7 июля двое местных жителей проникли в дом 41-летнего потерпевшего и избили его деревянной палкой. Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Двое покровчан убили знакомого из-за денег Пресс-служба полиции Днепропетровской области

Сообщается, что мужчины требовали у своего знакомого деньги, а когда последний умер, не выдержав побоев, обокрали его и убежали.

"Мужчины требовали денег, а когда не нашли их - похитили бензопилу и мобильный телефон", - сообщают в полиции.

Об убийстве мужчины правоохранителям сообщили соседи.

Сейчас оба нападавших задержаны, похищенные вещи изъяты.

8 июля следователем по согласованию с местной прокуратурой одному из задержанных объявлено о подозрении по ч. 2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса. Ему грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В то же время решаются вопросы об объявлении подозрения второму задержанному.

Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, коллегия судей Кировского районного суда Днепра отпустила парней, которые убили мужчину ради видео.

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