Главная Новости
1 июня • обновлено в 11:17
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Кривом Роге девушка выпрыгнула из окна роддома. Фото 18+

2.4т
Читать материал на украинском

В понедельник, 1 июня, в Кривом Роге Днепропетровской области 20-летняя девушка выпрыгнула из окна родильного дома.

Травмы, полученные при падении, оказались смертельными, сообщает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Кривом Роге девушка выпрыгнула из окна роддома

В Кривом Роге девушка выпрыгнула из окна роддома

Зеркало недели

Как стало известно, трагедия произошла в роддоме на площади Освобождения. Так, 20-летняя девушка выпрыгнула из окна четвертого этажа. От полученных травм она скончалась на месте.

Внимание! Фото 18+

В Кривом Роге девушка выпрыгнула из окна роддома

В Кривом Роге девушка выпрыгнула из окна роддома

"Первый городской"

В Кривом Роге девушка выпрыгнула из окна роддома

В Кривом Роге девушка выпрыгнула из окна роддома

"Первый городской"

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

В Кривом Роге девушка выпрыгнула из окна роддома

В Кривом Роге девушка выпрыгнула из окна роддома

"Первый городской"

В Кривом Роге девушка выпрыгнула из окна роддома

В Кривом Роге девушка выпрыгнула из окна роддома

"Первый городской"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Петриковском районе Днепропетровской области в реке Орель местные жители обнаружили тело женщины с привязанным к ногам шлакоблоком. Полицейские установили и задержали подозреваемого в убийстве 46-летней женщины.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Тег
смерть
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
0
Трэш
Днепр Происшествия

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 23 672.

    Вылечились: 9538. Умерли: 708.

  • В мире заболели более 6,1 млн человек, погибли – 370 тысяч.

  • Китай подтвердил новую версию происхождения коронавируса – это не животные с рынка

  • Осенью в Украине вероятна вторая волна коронавируса. Минздрав готовится

  • Врач заявил об опасных изменениях в крови при коронавирусе. Они провоцируют разрушение органов и клеток в организме.

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги