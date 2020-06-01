В Кривом Роге девушка выпрыгнула из окна роддома. Фото 18+

В понедельник, 1 июня, в Кривом Роге Днепропетровской области 20-летняя девушка выпрыгнула из окна родильного дома.
Травмы, полученные при падении, оказались смертельными, сообщает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
В Кривом Роге девушка выпрыгнула из окна роддома
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Как стало известно, трагедия произошла в роддоме на площади Освобождения. Так, 20-летняя девушка выпрыгнула из окна четвертого этажа. От полученных травм она скончалась на месте.
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В Кривом Роге девушка выпрыгнула из окна роддома
"Первый городской"
В Кривом Роге девушка выпрыгнула из окна роддома
"Первый городской"
На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
В Кривом Роге девушка выпрыгнула из окна роддома
"Первый городской"
В Кривом Роге девушка выпрыгнула из окна роддома
"Первый городской"
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Петриковском районе Днепропетровской области в реке Орель местные жители обнаружили тело женщины с привязанным к ногам шлакоблоком. Полицейские установили и задержали подозреваемого в убийстве 46-летней женщины.
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