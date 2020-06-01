В Кривом Роге девушка выпрыгнула из окна роддома. Фото 18+

В понедельник, 1 июня, в Кривом Роге Днепропетровской области 20-летняя девушка выпрыгнула из окна родильного дома.

Травмы, полученные при падении, оказались смертельными, сообщает "Первый городской" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Кривом Роге девушка выпрыгнула из окна роддома Зеркало недели

Как стало известно, трагедия произошла в роддоме на площади Освобождения. Так, 20-летняя девушка выпрыгнула из окна четвертого этажа. От полученных травм она скончалась на месте.

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В Кривом Роге девушка выпрыгнула из окна роддома "Первый городской"

В Кривом Роге девушка выпрыгнула из окна роддома "Первый городской"

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

В Кривом Роге девушка выпрыгнула из окна роддома "Первый городской"

В Кривом Роге девушка выпрыгнула из окна роддома "Первый городской"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Петриковском районе Днепропетровской области в реке Орель местные жители обнаружили тело женщины с привязанным к ногам шлакоблоком. Полицейские установили и задержали подозреваемого в убийстве 46-летней женщины.

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