В Каменском Днепропетровской области 5 августа водитель машины ударил пешехода, который нарушил ПДД.

Как сообщает "Наш Репортер", пешеход начал переходить дорогу на красный свет светофора (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Водитель ударил пешехода Вести

Так, молодой человек шел от мостового перехода через дренажный канал. Он неторопливо пересекал проезжую часть по проспекту Металлургов.

Один из водителей, который едва не наехал на нарушающего, решил его проучить. Он остановился перед перекрестком, вышел из машины, подбежал к пешеходу и ударил его кулаком по голове.

После этого водитель толкнул прохожего и что-то крикнул в след.

Мужчина сел обратно в машину и уехал, а пострадавший пошел в своем направлении.

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