Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Каменском водитель авто избил пешехода и уехал. Видео

188 Читать материал на украинском

В Каменском Днепропетровской области 5 августа водитель машины ударил пешехода, который нарушил ПДД.

Как сообщает "Наш Репортер", пешеход начал переходить дорогу на красный свет светофора (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Водитель ударил пешехода

Водитель ударил пешехода

Вести

Так, молодой человек шел от мостового перехода через дренажный канал. Он неторопливо пересекал проезжую часть по проспекту Металлургов.

Один из водителей, который едва не наехал на нарушающего, решил его проучить. Он остановился перед перекрестком, вышел из машины, подбежал к пешеходу и ударил его кулаком по голове.

Новости
В Каменском загорелась маршрутка с людьми. Фото

После этого водитель толкнул прохожего и что-то крикнул в след.

Мужчина сел обратно в машину и уехал, а пострадавший пошел в своем направлении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре популярная маршрутка будет ездить по-другому: новый график.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ПДД нарушения пешеход
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel