В Каменском произошло масштабное ДТП: есть погибшие и пострадавшие. Видео

В городе Каменское Днепропетровской области 13 июля на проспекте Юбилейном случилось дорожно-транспортное происшествие.

Намереваясь осуществить поворот, водитель Daewoo Lanos остановилась на левой полосе. В этот момент в ее автомобиль врезался серебристый Subaru Forester, за рулем которого также находилась женщина, передает "Событие" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

От удара Daewoo вынесло на встречную полосу, где он повернул и остановился, упершись в бордюр. Subaru продолжил движение по инерции, пересек проезжую часть, вылетел на газон, едва не сбив человека с собакой, и остановился на трамвайных путях.

По пути неуправляемый автомобиль едва не столкнулся с легковым автомобилем и микроавтобусом, водители которых успели среагировать мгновенно и увести свои транспортные средства от столкновения.

В результате ДТП у Daewoo оказались заблокированы двери. Женщине-водителю пришлось выбираться через окно. На помощь ей прибежали очевидцы аварии, которые помогли достать из авто пострадавшего трехлетнего ребенка, ехавшего на заднем сиденье, куда и пришелся основной удар.

Как стао известно, женщина – водитель Subaru Forester скончалась в городской больнице скорой помощи. Это подтвердил главврач ГБСМП Ростислав Вынар.

Трехлетнего ребенка, пассажира Daewoo Lanos, доставили в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу на улице Космической. По словам Ростислава Вынара, его состояние критически тяжелое.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре неподалеку от остановки общественного транспорта "Ж/м Клочко-6" произошло столкновение скутера и автомобиля Daewoo. Водитель двухколесного влетел в легковушку, когда та стояла перед "зеброй", пропуская пешеходов.