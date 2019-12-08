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8 декабря • обновлено в 17:43
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Алина Рашевская

В грудь и по голове: в Кривом Роге мужчина избил экс-жену с детьми

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В Кривом Роге Днепропетровской области 7 декабря местный житель расправился над бывшей супругой и ее двумя детьми.

Пострадавших с серьезными травмами госпитализировали в больницу. Об этом сообщает Первый городской.

В Кривом Роге мужчина избил экс-жену с детьми

В Кривом Роге мужчина избил экс-жену с детьми

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Информация об избиении поступила в полицию от очевидцев. Мужчина напал на семью прямо на улице на глазах у прохожих. После серии ударов насильник попытался затащить бывшую жену в машину.

На место происшествия оперативно прибыла бригада "скорой помощи". Маму с ушибом грудной клетки и двух девочек четырех и 12-ти лет с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в городскую больницу №8.

На нападающего было подано заявление в полицию. В ситуации будут разбираться правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 9-летнему мальчику прямо под ноги бросили взрывпакет во время прогулки на улице. Устройство детонировало быстрее, чем ребенок успел отбежать.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
домашнее насилие нападение на женщину пострадал ребенок
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