В Днепре женщина умерла в такси в свой день рождения: подробности ЧП

В воскресенье, 3 ноября, во время поездки в такси в Днепре умерла 59-летняя женщина. Она со своим супругом и сыном ехала домой с празднования дня рождения.

Происшествие случилось около 19:00 в Амур-Нижнеднепровском районе, сообщает Информатор. По неофициальной информации, все трое были выпившими.

Во время поездки женщина время от времени засыпала и просыпалась, поэтому никто не придал значения тому, что она в очередной раз крепко уснула. Тревогу родственники подняли, когда уже подъехали к дому, так как женщина не просыпалась.

В Днепре женщина умерла в такси в свой день рождения yandex.ua

"Скорая", которая приехала максимально оперативно, лишь констатировала смерть. Точная причина смерти женщины пока неизвестна. Правоохранители начали устанавливать детали случившегося.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Каменском Днепропетровской области полицейские задержали 35-летнего местного жителя, которого подозревают в изнасиловании 13-летней девочки.

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