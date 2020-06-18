В Днепре заключенный построил фейковый интернет-бизнес за решеткой

В Днепре осужденный продавал несуществующие товары через объявления в интернете. Злоумышленник был осужден на год лишения свободы за аналогичное преступление, но не стал на путь исправления.

Мужчина продолжил обманывать людей даже тогда, когда находился за решеткой. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Днепропетровской области.

Преступник построил бизнес в сети интернет на продаже бытовой техники. Покупатели перечисляли полную предоплату за товар, которого не существовало, на банковский счет "бизнесмена". Так заключенный "заработал" около 60 тысяч гривен, обманувши 16 пострадавших.

Правоохранители провели обыски по месту отбывания наказания злоумышленника и изъяли банковские карточки на имя разных лиц, сим-карты, мобильные телефоны и деньги.

Преступнику уже сообщили о подозрении в совершении указанного преступления и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Днепре 17 июня прокуратура Днепропетровской области направила в суд обвинительный акт, относительно шестерых участников организованной преступной группы.