В Днепре водитель элитного авто "протянул" полицейского по дороге: видео с места ЧП

В Днепре водитель автомобиля Jaguar S-Type, которого остановила полиция, во время общения с патрульным резко начал движение и протянул его за машиной.

Инцидент произошел 20 августа около 1:30 на Слобожанском проспекте, передает пресс-служба полиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В Днепре водитель элитного авто "протянул" патрульного по дороге Цензор.НЕТ

Сообщается, что водителя остановили за нарушение правил дорожного движения.

"Во время общения с полицейским мужчина резко начал движение автомобиля и протянул за собой патрульного, который держался за водительскую дверь. В результате сотрудник полиции получил многочисленные ушибы", – сказано в сообщении пресс-службы.

После этого водитель скрылся с места преступления.

По городу был введен оперативный план "Перехват".

Вскоре 37-летнего нарушителя задержали и доставили в Амур-Нижнеднепровский отдел полиции.

Мужчине грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

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