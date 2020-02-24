В понедельник, 24 февраля, в Днепре на пересечении улицы Титова и проспекта Александра Поля возле школы №89 прозвучала серия выстрелов.

По предварительной информации, неизвестные на внедорожниках открыли огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылись с места. В городе сразу же ввели план-перехват "Сирена", передает Днепр оперативный.

Перестрелка в Днепре Днепр оперативный

Сообщается, что полиция остановила три автомобиля, два из которых - черные джипы "Гелендваген". В ответ из авто открыли стрельбу. Прозвучали несколько выстрелов, которые серьезно напугали людей. Затем внедорожники скрылись с места происшествия на высокой скорости.

На данный момент полиция проводит операцию по задержанию злоумышленников.

Перестрелка в Днепре Днепр оперативный

Перестрелка в Днепре Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские военные корабли провели успешные артиллерийские стрельбы в Азовском море, чем вызвали панику у ФСБ России. В учениях были задействованы малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны", а также корабль специального обеспечения "Оникс" из состава Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

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