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24 февраля • обновлено в 19:17
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В Днепре устроили перестрелку возле школы: введен план "Сирена". Видео

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В понедельник, 24 февраля, в Днепре на пересечении улицы Титова и проспекта Александра Поля возле школы №89 прозвучала серия выстрелов.

По предварительной информации, неизвестные на внедорожниках открыли огонь по сотрудникам полиции, после чего скрылись с места. В городе сразу же ввели план-перехват "Сирена", передает Днепр оперативный.

Перестрелка в Днепре

Перестрелка в Днепре

Днепр оперативный

Сообщается, что полиция остановила три автомобиля, два из которых - черные джипы "Гелендваген". В ответ из авто открыли стрельбу. Прозвучали несколько выстрелов, которые серьезно напугали людей. Затем внедорожники скрылись с места происшествия на высокой скорости.

На данный момент полиция проводит операцию по задержанию злоумышленников.

Перестрелка в Днепре

Перестрелка в Днепре

Днепр оперативный

Перестрелка в Днепре

Перестрелка в Днепре

Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские военные корабли провели успешные артиллерийские стрельбы в Азовском море, чем вызвали панику у ФСБ России. В учениях были задействованы малые бронированные артиллерийские катера "Кременчуг" и "Лубны", а также корабль специального обеспечения "Оникс" из состава Морской охраны Государственной пограничной службы Украины.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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