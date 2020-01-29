В Днепре трамвай слетел с рельсов и врезался в дерево: фото и видео жуткого ДТП

На левом берегу Днепра 29 января на улице Каруны трамвай №6 сошел с рельсов и врезался в дерево.

На момент аварии в салоне находились пассажиры, однако все обошлось без пострадавших. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

ДТП произошло около 9:00 на съезде с Амурского моста. Трамвай маршрута №6 на ходу сошел с рельсов, после чего вагон влетел в дерево. Все обошлось без пострадавших. Само транспортное средство также не получило сильных повреждений.

В Днепре трамвай слетел с рельсов и врезался в дерево Информатор

На некоторое время авария парализовала движение электротранспорта. Коммунальные службы оперативно вернули “сбежавший” трамвай на рельсы.

В Днепре трамвай слетел с рельсов и врезался в дерево Информатор

В Днепре трамвай слетел с рельсов и врезался в дерево Информатор

В Днепре трамвай слетел с рельсов и врезался в дерево Информатор

В Днепре трамвай слетел с рельсов и врезался в дерево Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в воскресенье, 26 января, в Никополе неизвестные напали на автобусы с пассажирами. Во время движения злоумышленники начали кидать камни в боковые стекла четырех городских автобусов.

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