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29 января • обновлено в 11:19
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Алина Рашевская

В Днепре трамвай слетел с рельсов и врезался в дерево: фото и видео жуткого ДТП

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На левом берегу Днепра 29 января на улице Каруны трамвай №6 сошел с рельсов и врезался в дерево.

На момент аварии в салоне находились пассажиры, однако все обошлось без пострадавших. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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ДТП произошло около 9:00 на съезде с Амурского моста. Трамвай маршрута №6 на ходу сошел с рельсов, после чего вагон влетел в дерево. Все обошлось без пострадавших. Само транспортное средство также не получило сильных повреждений.

В Днепре трамвай слетел с рельсов и врезался в дерево

В Днепре трамвай слетел с рельсов и врезался в дерево

Информатор

На некоторое время авария парализовала движение электротранспорта. Коммунальные службы оперативно вернули “сбежавший” трамвай на рельсы.

В Днепре трамвай слетел с рельсов и врезался в дерево

В Днепре трамвай слетел с рельсов и врезался в дерево

Информатор

В Днепре трамвай слетел с рельсов и врезался в дерево

В Днепре трамвай слетел с рельсов и врезался в дерево

Информатор

В Днепре трамвай слетел с рельсов и врезался в дерево

В Днепре трамвай слетел с рельсов и врезался в дерево

Информатор

В Днепре трамвай слетел с рельсов и врезался в дерево

В Днепре трамвай слетел с рельсов и врезался в дерево

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в воскресенье, 26 января, в Никополе неизвестные напали на автобусы с пассажирами. Во время движения злоумышленники начали кидать камни в боковые стекла четырех городских автобусов.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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