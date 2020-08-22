В Днепре трагически погиб младенец, выпав из многоэтажки. narodna-pravda.ua

В Днепре 21 августа из окна пятого этажа многоэтажного жилого дома выпал годовалый ребенок.

Младенец облокотился на москитную сетку, но случайно продавил ее, вследствие чего сорвался вниз. Трагический случай произошел на жилом массиве Тополь-3, сообщает Информатор.

Малыша госпитализировали в реанимационное отделение областной детской больницы. Несмотря на все усилия врачей, спасти мальчика так и не удалось. Он умер, не приходя в сознание.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Виннице открыли уголовное дело на медиков из-за смерти 16-летней девочки.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал