В Днепре стена обрушилась на припаркованные авто: видео

В субботу, 15 февраля, в Днепре во дворах на проспекте Дмитрия Яворницкого обвалилась часть кирпичной стены.

Возле стены стояли несколько припаркованных автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале Х**вый Днепр (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Один из автомобилей получил существенные повреждения. От удара падающей стены автомобиль откатился на несколько метров. Что стало причиной падение кирпичной стены на данный момент не известно.

Стена обрушилась на припаркованные автомобили Информатор

Как сообщает Информатор, спустя сутки после падения кирпичи и обломки стены до сих пор лежат на тротуаре и их никто не убирает.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на перекрестке улиц Калиновой и Янтарной Ford столкнулся с Lexus и отлетел в маршрутный автобус № 51. В результате аварии пострадал водитель Lexus и 13-летний мальчик.

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