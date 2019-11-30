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1 декабря • обновлено в 06:23
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/ Происшествия

Яна Коваль

В Днепре родители нашли мертвого сына в собственном гараже

1.4т
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30 ноября, в гаражном кооперативе на улице Березинской обнаружили труп 37-летнего мужчины.

Подробнее об этом сообщает Информатор.

Родители нашли тело сына в гараже

Родители нашли тело сына в гараже

dp.informator.ua

К месту происшествия вызвали правоохранителей. По предварительным данным, мужчина перестал выходить на связь вечером 29 ноября. Родители и знакомые вышли на его поиски. К утру они решили обследовать гараж и обнаружили там труп сына в машине.

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В автомобиле были найдены пустые бутылки от алкогольных напитков. На теле умершего следов насильственной смерти не обнаружили. К месту событий прибыли следователь и судмедэксперт.

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Тело сына нашли родители

Тело сына нашли родители

dp.informator.ua

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре возле школы нашли два трупа.

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Автор
Яна Коваль
Место
Украина Днепр
Теги
смерть полиция Национальная полиция Украины новости
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