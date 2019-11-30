В Днепре родители нашли мертвого сына в собственном гараже

30 ноября, в гаражном кооперативе на улице Березинской обнаружили труп 37-летнего мужчины.
Подробнее об этом сообщает Информатор.
Родители нашли тело сына в гараже
dp.informator.ua
К месту происшествия вызвали правоохранителей. По предварительным данным, мужчина перестал выходить на связь вечером 29 ноября. Родители и знакомые вышли на его поиски. К утру они решили обследовать гараж и обнаружили там труп сына в машине.
В автомобиле были найдены пустые бутылки от алкогольных напитков. На теле умершего следов насильственной смерти не обнаружили. К месту событий прибыли следователь и судмедэксперт.
Тело сына нашли родители
dp.informator.ua
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре возле школы нашли два трупа.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram