В Днепре родители нашли мертвого сына в собственном гараже

30 ноября, в гаражном кооперативе на улице Березинской обнаружили труп 37-летнего мужчины.

Подробнее об этом сообщает Информатор.

Родители нашли тело сына в гараже dp.informator.ua

К месту происшествия вызвали правоохранителей. По предварительным данным, мужчина перестал выходить на связь вечером 29 ноября. Родители и знакомые вышли на его поиски. К утру они решили обследовать гараж и обнаружили там труп сына в машине.

В автомобиле были найдены пустые бутылки от алкогольных напитков. На теле умершего следов насильственной смерти не обнаружили. К месту событий прибыли следователь и судмедэксперт.

Тело сына нашли родители dp.informator.ua

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Днепре возле школы нашли два трупа.

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