В Днепре расстреляли мужчину: задержан еще один подозреваемый

В Днепре в четверг, 17 октября, на улице Набережной Заводской расстреляли мужчину. Полиция задержала еще одного подозреваемого.

Им оказался 30-летний мужчина. Во время обыска у него изъяли орудие убийства — гладкоствольное охотничье помповое ружье. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По факту убийства 27-летнего Армена Багдасаряна начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Преступнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

В Днепре расстреляли мужчину Информатор

Полиция изъяла орудие убийства ГУНП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре расстреляли автомобиль Mercedes. Его водитель погиб на месте. На месте преступления был задержан подозреваемый из Луганской области.

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