Главная Новости
18 октября • обновлено в 10:16
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Днепре расстреляли мужчину: задержан еще один подозреваемый

805 Читать материал на украинском

В Днепре в четверг, 17 октября, на улице Набережной Заводской расстреляли мужчину. Полиция задержала еще одного подозреваемого.

Им оказался 30-летний мужчина. Во время обыска у него изъяли орудие убийства — гладкоствольное охотничье помповое ружье. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Новости
В Днепре посреди улицы расстреляли машину: названы имена убийцы и жертвы

По факту убийства 27-летнего Армена Багдасаряна начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Преступнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

В Днепре расстреляли мужчину

В Днепре расстреляли мужчину

Информатор

Полиция изъяла орудие убийства

Полиция изъяла орудие убийства

ГУНП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре расстреляли автомобиль Mercedes. Его водитель погиб на месте. На месте преступления был задержан подозреваемый из Луганской области.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Место
Украина Днепр
Тег
убийство
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
4
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
70rus xxx
70rus xxx
Рядовые будни Окраинушки.Чет напоминает 90-е.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения

ads pixel