В Днепре произошло ЧП на заправке: первые детали

В Днепре 13 ноября на улице Паникахи на заправке АГНКС произошла утечка метана.
В целях безопасности правоохранители приостановили движение транспорта по Запорожскому шоссе. Об этом сообщает Информатор.
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Telegram-канал "Х**вый Днепр"
Как стало известно, инцидент случился во время транспортировки газа на заправку. Утечка метана началась из-за повреждения крана емкости.
На место прибыли правоохранители и спасатели. Во избежание аварийной ситуации движение на данном участке перекрыли.
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