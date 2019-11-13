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13 ноября • обновлено в 18:11
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Алина Рашевская
Алина Рашевская

В Днепре произошло ЧП на заправке: первые детали

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В Днепре 13 ноября на улице Паникахи на заправке АГНКС произошла утечка метана.

В целях безопасности правоохранители приостановили движение транспорта по Запорожскому шоссе. Об этом сообщает Информатор.

Скриншот

Скриншот

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Как стало известно, инцидент случился во время транспортировки газа на заправку. Утечка метана началась из-за повреждения крана емкости.

На место прибыли правоохранители и спасатели. Во избежание аварийной ситуации движение на данном участке перекрыли.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в одном из зданий гериатрического пансионата случился пожар. Всех пациентов экстренно эвакуировали. В результате пожара пострадал 61-летний пациент.

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Автор
Алина Рашевская Алина Рашевская
Место
Украина
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