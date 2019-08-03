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В Днепре преступник напал на дедушку и ограбил его

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В Днепре 1 августа на Донецком шоссе неизвестный выхватил у пенсионера телефон и деньги.

Дедушка сидел на остановке, а очевидцы заявили, что знают преступника, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепропетровской области.

Полиция прибыла на место происшествия и быстро задержала грабителя.

Дедушку ограбили

Дедушку ограбили

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У мужчины нашли телефон и деньги. Затем пострадавший узнал нападающего и подтвердил, что украденные вещи его.

Задержанного мужчину доставили в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции.

Грабитель напал на дедушку

Грабитель напал на дедушку

Пресс-служба Патрульной полиции

Грабитель напал на дедушку

Грабитель напал на дедушку

Пресс-служба Патрульной полиции

Грабитель напал на дедушку

Грабитель напал на дедушку

Пресс-служба Патрульной полиции

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине суд арестовал домашнего тирана.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр обманывают пенсионеров грабеж
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