В Днепре преступник напал на дедушку и ограбил его

В Днепре 1 августа на Донецком шоссе неизвестный выхватил у пенсионера телефон и деньги.
Дедушка сидел на остановке, а очевидцы заявили, что знают преступника, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепропетровской области.
Полиция прибыла на место происшествия и быстро задержала грабителя.
Дедушку ограбили
Novosti
У мужчины нашли телефон и деньги. Затем пострадавший узнал нападающего и подтвердил, что украденные вещи его.
Задержанного мужчину доставили в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции.
Грабитель напал на дедушку
Пресс-служба Патрульной полиции
Грабитель напал на дедушку
Пресс-служба Патрульной полиции
Грабитель напал на дедушку
Пресс-служба Патрульной полиции
Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине суд арестовал домашнего тирана.
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