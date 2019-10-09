В Днепре полиция устроила погоню со стрельбой: что случилось

В ночь на среду, 9 октября, полиция устроила погоню за вооруженными преступниками по улицам Днепра.
Правоохранители преследовали подозреваемых в избиении таксиста и угоне автомобиля, сообщают в группе "Днепр оперативный" в Facebook.
Полиция устроила погоню по улицам Днепра (иллюстрация)
bez-tabu.com.ua
Согласно сообщению, на перекрестке улиц Отечественная и Передовая несколько неизвестных, подъехавших на машине, напали на таксиста, избили его и угнали машину. Момент нападения попал на камеры программы "Безопасный город".
Полицейские остановили нарушителей на ул. Надежды Алексеенко, однако те сделали попытку скрыться от них на полной скорости.
В результате началась погоня, в ходе которой подозреваемые создавали аварийные ситуации, выезжали на встречную полосу движения.
По предварительной информации, на проспекте Свободы, недалеко от Кайдакского моста, автомобиль заблокировали, а преступников задержали.
Момент погони также попал на городские камеры видеонаблюдения.
По словам очевидцев, во время погони началась стрельба. Кто именно стрелял – в настоящее время неизвестно.
Позже пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области сообщила, что около 2:00 среды экипаж патрульной полиции заметил на Полтавском шоссе окровавленного мужчину.
Он рассказал, что за час до этого несколько человек подбежали к его машине на парковке возле магазина на ул. Передовой, вломились в салон, надели ему пакет на голову и избили.
Потом злоумышленники вывезли мужчину к карьеру, еще раз избили, забрали деньги, телефон, сели в автомобиль Skoda Fabia и уехали.
Пострадавший вышел на дорогу, где его и обнаружили патрульные.
Полицейские нашли авто подозреваемых на улице Надежды Алексеенко и остановили его. Водитель машины во время проверки отказался предоставить документы и неожиданно начал движение.
"Началось преследование, в ходе которого водитель Skoda Fabia неоднократно создавал аварийные ситуации и угрозу для других участников дорожного движения, не реагировал на законные требования патрульных об остановке", – сообщили в пресс-службе.
Кроме того, во время движения мужчина выбросил из машины предмет, похожий на пистолет.
Чтобы остановить авто, полицейские применили огнестрельное оружие, после чего удалось заблокировать машину и задержать водителя.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и доставили задержанного в Амур-Нижнеднепровское отделения полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Машину подозреваемого удалось заблокировать
Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области
Полицейские задержали водителя
Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области
Подозреваемый выбросил из салона пистолет
Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области
Таксиста избили, а его авто угнали
Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области
Ранее OBOZREVATEL писал, что в городе Борисполь Киевской области патрульные полицейские поймали 21-летнего вооруженного пистолетом водителя-гонщика, который ехал без документов и превышал скорость. Авто удалось остановить благодаря созданию искусственного затора и преследованию.
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