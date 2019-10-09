В Днепре полиция устроила погоню со стрельбой: что случилось

В ночь на среду, 9 октября, полиция устроила погоню за вооруженными преступниками по улицам Днепра.

Правоохранители преследовали подозреваемых в избиении таксиста и угоне автомобиля, сообщают в группе "Днепр оперативный" в Facebook.

Полиция устроила погоню по улицам Днепра (иллюстрация) bez-tabu.com.ua

Согласно сообщению, на перекрестке улиц Отечественная и Передовая несколько неизвестных, подъехавших на машине, напали на таксиста, избили его и угнали машину. Момент нападения попал на камеры программы "Безопасный город".

Полицейские остановили нарушителей на ул. Надежды Алексеенко, однако те сделали попытку скрыться от них на полной скорости.

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В результате началась погоня, в ходе которой подозреваемые создавали аварийные ситуации, выезжали на встречную полосу движения.

По предварительной информации, на проспекте Свободы, недалеко от Кайдакского моста, автомобиль заблокировали, а преступников задержали.

Момент погони также попал на городские камеры видеонаблюдения.

По словам очевидцев, во время погони началась стрельба. Кто именно стрелял – в настоящее время неизвестно.

Позже пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области сообщила, что около 2:00 среды экипаж патрульной полиции заметил на Полтавском шоссе окровавленного мужчину.

Он рассказал, что за час до этого несколько человек подбежали к его машине на парковке возле магазина на ул. Передовой, вломились в салон, надели ему пакет на голову и избили.

Потом злоумышленники вывезли мужчину к карьеру, еще раз избили, забрали деньги, телефон, сели в автомобиль Skoda Fabia и уехали.

Пострадавший вышел на дорогу, где его и обнаружили патрульные.

Полицейские нашли авто подозреваемых на улице Надежды Алексеенко и остановили его. Водитель машины во время проверки отказался предоставить документы и неожиданно начал движение.

"Началось преследование, в ходе которого водитель Skoda Fabia неоднократно создавал аварийные ситуации и угрозу для других участников дорожного движения, не реагировал на законные требования патрульных об остановке", – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, во время движения мужчина выбросил из машины предмет, похожий на пистолет.

Чтобы остановить авто, полицейские применили огнестрельное оружие, после чего удалось заблокировать машину и задержать водителя.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и доставили задержанного в Амур-Нижнеднепровское отделения полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Машину подозреваемого удалось заблокировать Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Полицейские задержали водителя Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Подозреваемый выбросил из салона пистолет Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Таксиста избили, а его авто угнали Пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в городе Борисполь Киевской области патрульные полицейские поймали 21-летнего вооруженного пистолетом водителя-гонщика, который ехал без документов и превышал скорость. Авто удалось остановить благодаря созданию искусственного затора и преследованию.

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