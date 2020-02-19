В Днепре похитили женщину и требовали 300 тысяч долларов: подробности ЧП

Во вторник, 18 февраля, в Днепре вооруженные преступники похитили 56-летнюю женщину и требовали у нее 300 тысяч долларов.

Около семи вечера члены группировки посадили предпринимателя в свой автомобиль "Volkswagen Passat", забрали сумку с вещами и мобильный телефон. Об этом сообщили на сайте Национальной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Во время движения по улице Феодосиевской спецназовцы КОРД заблокировали автомобиль со злоумышленниками и задержали их.

В Днепре похитили женщину и требовали 300 тысяч долларов Сайт Нацполиции

"Как установили следователи и сотрудники уголовного розыска, в состав преступной группы входили четверо местных жителей в возрасте от 31 до 43 лет. Двое из них уже были ранее судимы за совершение разбойных нападений", – отметил Тарас Воликов, заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области .

Все они были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Женщину освободили, похищенные вещи вернули владелице.

В Днепре похитили женщину и требовали 300 тысяч долларов Сайт Нацполиции

По данному факту следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 146 "незаконное лишение свободы или похищение человека" и ч. 2 ст. 187 "разбой" Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

В Днепре похитили женщину и требовали 300 тысяч долларов "Х**вый Днепр"

В Днепре похитили женщину и требовали 300 тысяч долларов "Х**вый Днепр"

Как писал OBOZREVATEL ранее, во вторник вечером, 18 февраля, в Днепре спецподразделение КОРД задержало группу вооруженных преступников. По предварительной информации, неизвестные похитили девушку и требовали за нее деньги.

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