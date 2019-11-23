В Днепре неизвестные в балаклавах жестоко избили двух активистов: подробности

В Днепре 22 ноября произошло нападение на активистов общественной организации "Сообщество активной молодежи – САМ".

Пятеро неизвестных в балаклавах устроили погром в офисе и жестоко избили двух парней. Об этом сообщила председатель правления ОО "ZMINA. Центр прав человека" Татьяна Печончик на своей странице в Facebook.

В Днепре неизвестные в балаклавах жестоко избили двух активистов Коллаж

По словам Печончик, парни получили травмы черепа, челюсти и носа. Пострадавшие сняли побои и написали заявление в полицию. Как отметила председатель, на их счету – множество заслуг.

"Влад волонтерил в "Відсічі", организовал кампанию за переименование Днепропетровской области "СічеславськаТАК", приложил усилия, чтобы в Днепре появился городской молодежный центр и стал соучредителем Ассоциации молодежных центров Украины, сотрудничал с "Центром.Ua" и помогал организовывать акции "Кто заказал Катю Гандзюк?" - сказано в публикации.

В Днепре неизвестные в балаклавах жестоко избили двух активистов Facebook Татьяны Печончик

В полиции сообщили, что нападение на активистов квалифицировали как хулиганство и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей, потерпевших, проводят следственно-розыскные мероприятия для установления и задержания злоумышленников.

В Днепре неизвестные в балаклавах жестоко избили двух активистов Facebook Татьяны Печончик

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