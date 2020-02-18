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18 февраля • обновлено в 09:00
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Алина Рашевская

В Днепре на территории тубдиспансера нашли труп мужчины. Фото 18+

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В Днепре 17 февраля под стенами противотуберкулезного диспансера на улице Бехтерева обнаружили труп мужчины.

Предварительно, он покончил жизнь самоубийством. Обстоятельства произошедшего выясняли правоохранители, сообщает Информатор.

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В Днепре нашли труп мужчины

В Днепре нашли труп мужчины

Информатор

Мужчину нашли мертвым уже утром. Как выяснилось позже, горожанин страдал открытой формой туберкулеза и являлся пациентом больницы. По предварительной версии, он выбросился из окна пятого этажа. На окне остались его тапочки.

В подробностях случившегося разбирались правоохранительные органы.

Внимание! Фото 18+

В Днепре нашли труп мужчины

В Днепре нашли труп мужчины

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре под колесами авто погиб известный ведущий и организатор мероприятий Александр Усачев. Мужчину с дочкой на плечах сбили на пешеходном переходе, "убегая" от полиции.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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