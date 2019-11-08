В Днепре на машину с водителем упал огромный билборд: фото

В четверг, 7 ноября, на улице Каруны в Днепре на легковой автомобиль Renault Logan упал билборд. Рекламная конструкция повредила капот машины.

Билборд перевозил кран-манипулятор, сообщает Информатор. Когда грузовик переезжал трамвайные пути, тот пошатнулся и упал на машину, которая проезжала рядом.

В Днепре на машину с водителем упал огромный билборд Информатор

Легковушка ехала по встречному направлению. Водитель был в автомобиле один и вовремя заметил падение щита, поэтому пострадал только капот.

Из-за происшествия на улице образовалась большая пробка.

Информатор

Информатор

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что во вторник, 5 ноября, на Амурском (Старом) мосту в Днепре столкнулись трамвай и микроавтобус Mercedes Sprinter.

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