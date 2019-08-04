В Днепре мощный пожар уничтожил целый дом: погибла женщина

Мощный пожар произошел в жилом доме по ул. Извилистая в Днепре в воскресенье, 4 августа.
Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 5:19, передает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
В Днепре на ул. Извилистой пожар уничтожил целый дом
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"Прибыв на место спасатели установили, что пожар возник в середине одноэтажного жилого дома. Огнем уничтожена крыша, перекрытия и домашние вещи на общей площади 250 кв. м", — сказано в сообщении пресс-службы.
В 6:27 спасатели локализовали огонь.
В доме пожарные обнаружили тело женщины без признаков жизни.
К ликвидации пожара привлекли 15 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.
Причины пожара и гибели женщины установят правоохранители.
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