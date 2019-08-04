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В Днепре мощный пожар уничтожил целый дом: погибла женщина

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Мощный пожар произошел в жилом доме по ул. Извилистая в Днепре в воскресенье, 4 августа.

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 5:19, передает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

В Днепре на ул. Извилистой пожар уничтожил целый дом

В Днепре на ул. Извилистой пожар уничтожил целый дом

Информатор

"Прибыв на место спасатели установили, что пожар возник в середине одноэтажного жилого дома. Огнем уничтожена крыша, перекрытия и домашние вещи на общей площади 250 кв. м", — сказано в сообщении пресс-службы.

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В 6:27 спасатели локализовали огонь.

В доме пожарные обнаружили тело женщины без признаков жизни.

К ликвидации пожара привлекли 15 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

Причины пожара и гибели женщины установят правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 23 июля на Днепропетровщине взорвалась маршрутка.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр пожар ГосЧС
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