В Днепре мопед сбил мужчину на "зебре"

В Днепре на проспекте Ивана Мазепы водитель мопеда сбил пожилого мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
Инцидент произошел 8-го августа около 10:00. Об этом сообщает "Информатор".
В Днепре мопед сбил пожилого мужчину
Коллаж
Водитель двухколесного направлялся в сторону выезда из города. Виновник аварии не установлен.
В Днепре мопед сбил дедушку на "зебре"
Информатор
Потерпевшего госпитализировали в городскую клиническую больницу № 16.
В Днепре мопед сбил дедушку на "зебре"
Информатор
Детали происшествия будут выяснять правоохранители.
В Днепре мопед сбил дедушку на "зебре"
Информатор
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что часть Днепра останется без воды на целый день.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся