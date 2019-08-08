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В Днепре мопед сбил мужчину на "зебре"

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В Днепре на проспекте Ивана Мазепы водитель мопеда сбил пожилого мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Инцидент произошел 8-го августа около 10:00. Об этом сообщает "Информатор".

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В Днепре мопед сбил пожилого мужчину

В Днепре мопед сбил пожилого мужчину

Коллаж

Водитель двухколесного направлялся в сторону выезда из города. Виновник аварии не установлен.

В Днепре мопед сбил дедушку на "зебре"

В Днепре мопед сбил дедушку на "зебре"

Информатор

Потерпевшего госпитализировали в городскую клиническую больницу № 16.

В Днепре мопед сбил дедушку на "зебре"

В Днепре мопед сбил дедушку на "зебре"

Информатор

Детали происшествия будут выяснять правоохранители.

В Днепре мопед сбил дедушку на "зебре"

В Днепре мопед сбил дедушку на "зебре"

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что часть Днепра останется без воды на целый день.

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Украина Днепр
Теги
Днепр ДТП авария
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