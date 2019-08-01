В Днепре хам-маршрутчик сбил собаку и обматерил пассажирку

В Днепре водитель 92 маршрутки сбил собаку и поехал дальше.

Как рассказала очевидица Екатерина Нестеровская в Facebook, водитель не следил внимательно за дорогой.

"Зайдя в салон, обратила внимание, что водитель одной рукой держит телефон и что-то обсуждает, а другой берет плату за проезд, даёт задачу, переключает скорости, и при этом умудряется вести маршрутку (над головой у водителя огромная надпись с просьбой не говорить по телефону, так как это отвлекает водителя!). Ехали мы медленно, так как у водителя был видимо очень важный разговор", – написала девушка.

Водитель маршрутки

Она добавила, что после этого водитель решил во время поездки посчитать деньги:

"Доехав до Эдама, он положил телефон и я вздохнула с облегчением, но нет, он достал огромную пачку денег и решил все пересчитать! И опять руки заняты пачками денег. Я сидела впереди и чётко видела всю дорогу", – отметила очевидица.

Так, мужчина не заметил на дороге собаку и сбил ее:

"Он на небольшой скорости (так как в обеих руках пачки денег) сбивает собачку, небольшую темно кофейного цвета. Я начала плакать и говорить, что нужно держать руль, а не деньги считать и по телефону говорить", – рассказала девушка.

Затем водитель нахамил пассажирке и поехал дальше:

"Я ему говорю: вы переехали собачку. Знаете, что ответил мне водитель? Прямая речь: не@уй бегать по дороге и я её не переехал, а напугал. Но я слышала, как она завизжала...", – подчеркнула днепрянка.

Михаил Тонконогий, глава профсоюза автомобилистов и перевозчиков Днепра, отметил, что в таких случаях нужно зафиксировать номер маршрутки, чтобы с водителем провели разъяснительную беседу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре пьяный водитель влетел в маршрутку: много пострадавших.

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