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20 января • обновлено в 08:08
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/ Происшествия

В Днепре горит студенческое общежитие: первые фото и видео

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Утром 20 января в Днепре вспыхнул пожар в общежитии Днепровского базового медицинского коледжа.

Происшествие случилось на проспекте Богдана Хмельницкого. Видео ЧП опубликовали на странице "Днепр Сейчас" в Telegram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

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Как видно на записи, огонь охватил верхние этажи здания. Причина пожара пока неизвестна.

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Пожар в медицинском коледже

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Медучилище в Днепре

Медучилище в Днепре

medlib.dp.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что во Львове произошло задымление в одном из крупнейший торгово-развлекательных центров города "Форум Львов".

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
пожар
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