В Днепре горит студенческое общежитие: первые фото и видео

Утром 20 января в Днепре вспыхнул пожар в общежитии Днепровского базового медицинского коледжа.

Происшествие случилось на проспекте Богдана Хмельницкого. Видео ЧП опубликовали на странице "Днепр Сейчас" в Telegram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как видно на записи, огонь охватил верхние этажи здания. Причина пожара пока неизвестна.

Пожар в медицинском коледже "Днепр Сейчас" в Telegram

Медучилище в Днепре medlib.dp.gov.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что во Львове произошло задымление в одном из крупнейший торгово-развлекательных центров города "Форум Львов".

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