В Днепре горит студенческое общежитие: первые фото и видео

Утром 20 января в Днепре вспыхнул пожар в общежитии Днепровского базового медицинского коледжа.
Происшествие случилось на проспекте Богдана Хмельницкого. Видео ЧП опубликовали на странице "Днепр Сейчас" в Telegram (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Как видно на записи, огонь охватил верхние этажи здания. Причина пожара пока неизвестна.
Пожар в медицинском коледже
"Днепр Сейчас" в Telegram
Медучилище в Днепре
medlib.dp.gov.ua
Ранее OBOZREVATEL писал, что во Львове произошло задымление в одном из крупнейший торгово-развлекательных центров города "Форум Львов".
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