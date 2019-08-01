В Днепре двое мужчин устроили стрельбу с балкона 7 этажа

В Днепре, 31 июля, около полуночи на улице Михаила Грушевского двое мужчин устроили стрельбу с балкона седьмого этажа.

Патрульные приехали на место происшествия. Заявитель указал, с какой квартиры было слышно выстрели, и инспекторы заметили на балконе двух мужчин, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепропетровской области.

Полицейские зашли в подъезд соседнего дома, и в ходе осмотра на седьмом этаже обнаружили двух человек.

Стрельба с балкона Mordovmedia

При осмотре полицейские не обнаружили у граждан запрещенных предметов. Но мужчины признались, что стреляли и оружие находится в квартире.

Так, патрульные обнаружили травматическое оружие. Мужчины отказались предоставить объяснения по поводу произошедшего.

Мужчины стреляли с балкона Пресс-служба Патрульной полиции

Мужчины стреляли с балкона Пресс-служба Патрульной полиции

Мужчины стреляли с балкона Пресс-служба Патрульной полиции

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре произошла массовая драка с выстрелами: есть пострадавшие.

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