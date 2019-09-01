Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Происшествия

В Днепр эвакуировали двух раненых бойцов ООС

293 Читать материал на украинском

В Днепр на вертолете эвакуировали двух раненых бойцов из района проведения операции Объединенных сил.

Военных доставили в город 31 августа, сообщила на своей странице Facebook советница главы Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа.

В Днепр доставили раненых бойцов

В Днепр доставили раненых бойцов

Слово и Дело

"31 августа 2019. Сегодня в Днепр военным вертолетом эвакуированы двух раненых Солнышек", – написала Губа.

Новости
В Днепре сотни людей почтили память погибших защитников Украины

По ее словам, один военный с тяжелыми ранениями руки и ноги направлен в больницу Мечникова.

В настоящее время его состояние стабильное, он находится в сознании.

Второго военного доставили в другую больницу.

Новости
Война за независимость: в штабе ООС сообщили тревожные новости с Донбасса

Ранее OBOZREVATEL писал, что в четверг, 29 августа, в Днепр на военным вертолете доставили раненого бойца. У военного минно-взрывная травма и осколочное ранение глаза.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Место
Украина Днепр
Тег
ООС
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...