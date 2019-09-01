В Днепр эвакуировали двух раненых бойцов ООС

В Днепр на вертолете эвакуировали двух раненых бойцов из района проведения операции Объединенных сил.
Военных доставили в город 31 августа, сообщила на своей странице Facebook советница главы Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа.
В Днепр доставили раненых бойцов
Слово и Дело
"31 августа 2019. Сегодня в Днепр военным вертолетом эвакуированы двух раненых Солнышек", – написала Губа.
По ее словам, один военный с тяжелыми ранениями руки и ноги направлен в больницу Мечникова.
В настоящее время его состояние стабильное, он находится в сознании.
Второго военного доставили в другую больницу.
Ранее OBOZREVATEL писал, что в четверг, 29 августа, в Днепр на военным вертолете доставили раненого бойца. У военного минно-взрывная травма и осколочное ранение глаза.
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