В Днепр эвакуировали двух раненых бойцов ООС

В Днепр на вертолете эвакуировали двух раненых бойцов из района проведения операции Объединенных сил.

Военных доставили в город 31 августа, сообщила на своей странице Facebook советница главы Днепропетровской облгосадминистрации Татьяна Губа.

В Днепр доставили раненых бойцов Слово и Дело

"31 августа 2019. Сегодня в Днепр военным вертолетом эвакуированы двух раненых Солнышек", – написала Губа.

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По ее словам, один военный с тяжелыми ранениями руки и ноги направлен в больницу Мечникова.

В настоящее время его состояние стабильное, он находится в сознании.

Второго военного доставили в другую больницу.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в четверг, 29 августа, в Днепр на военным вертолете доставили раненого бойца. У военного минно-взрывная травма и осколочное ранение глаза.

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