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В аэропорту Днепра застрелился полицейский: подробности

1.9т Читать материал на украинском

Сотрудник Национальной полиции Украины 12 августа покончил жизнь самоубийством в аэропорту Днепра.

Мужчина застрелился из табельного оружия во время несения службы. Об этом OBOZREVATEL сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

В аэропорту Днепра застрелился полицейский

В аэропорту Днепра застрелился полицейский

Как сообщает УНН, ссылаясь на собственные источники, перед смертью полицейский отправил прощальное смс своей знакомой, а также написал записку, в которой просит прощения.

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Трагедия произошла в комнате отдыха отделения полиции в местном аэропорту. Правоохранители начали досудебное расследование по факту самоубийства.

Как OBOZREVATEL писал ранее, в Днепропетровской области 12 августа нашли мертвым 19-летнего парня, которого полиция искала более двух недель. Его тело без признаков жизни нашли в канаве сточной воды местной шахты.

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Место
Украина Днепр
Теги
самоубийство смерть Национальная полиция Украины
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