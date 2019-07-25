Устроил ДТП и избил всю семью: в Кривом Роге задержали опасного преступника

В Кривом Роге Днепропетровской области задержали преступника, который избил и ограбил семью в Польше.
Им оказался 27-летний гражданин Грузии. Он совершил преступление в ноябре 2017 года, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Днепропетровской области.
Мужчина протаранил автомобиль с пострадавшими, затем избил всю семью и украл крупную сумму денег.
Полиция задержала преступника
Avtoviking.com
После этого преступник выехал за пределы страны. В Польше его объявили в розыск.
Недавно стало известно, что мужчина скрывается на территории Украины, в частности в Днепропетровской области.
Оперативники криминальной полиции Днепропетровской области установили местонахождение злоумышленника и задержали его в Кривом Роге.
Мужчину арестовали. Ему назначат экстрадицию в Польшу. Преступнику грозит до 12 лет лишения свободы.
Преступник
Пресс-служба Национальной полиции
Как сообщал OBOZREVATEL, военная прокуратура задержала ревизора за вымогательство в Днепропетровской области.
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