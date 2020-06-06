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6 июня • обновлено в 15:34
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Суд взял под стражу семерых участников банды полицейских из Павлограда

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В субботу, 6 июня, в Киеве суд избрал меру пресечения для полицейских, которых задержали в Павлограде Днепропетровской области по подозрению в создании преступной группировки.

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, сообщает "Стопкор".

Такую меру пресечения избрали семи участникам банды полицейских, в состав которой входили начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и четыре оперативники Павлоградского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Суд взял под стражу семерых участников банды полицейских из Павлограда

Суд взял под стражу семерых участников банды полицейских из Павлограда

Пресс-центр СБУ

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Автор
Игорь Кравченко
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