В субботу, 6 июня, в Киеве суд избрал меру пресечения для полицейских, которых задержали в Павлограде Днепропетровской области по подозрению в создании преступной группировки.

Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, сообщает "Стопкор".

Такую меру пресечения избрали семи участникам банды полицейских, в состав которой входили начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и четыре оперативники Павлоградского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Суд взял под стражу семерых участников банды полицейских из Павлограда Пресс-центр СБУ

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

В Павлограде начальник отдела полиции организовал банду.

Отдел расформировали и начали масштабную проверку.

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