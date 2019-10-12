Соседи слышали крики: в Днепре мужчина сорвался с окна многоэтажки. Фото 18+

В Днепре 11 октября возле жилого дома на улице Добровольцев обнаружили тело мужчины.

По предварительным данным, он выпал из окна 8 этажа собственной квартиры. Об этом сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Днепре мужчина сорвался с окна многоэтажки Подробности

Труп нашли под окнами жилого дома №6 около 23:00. Как сообщили соседи, из квартиры потерпевшего доносились крики, свидетельствующие о ссоре.

На место происшествия прибыли родственники погибшего. Обстоятельства случившегося выясняли правоохранители.

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В Днепре мужчина сорвался с окна многоэтажки Инфоматор

В Днепре мужчина сорвался с окна многоэтажки Инфоматор

В Днепре мужчина сорвался с окна многоэтажки Инфоматор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине в реке нашли тело девятилетней девочки. Ребенок сорвался с моста и упал в воду. Спасатели разыскали труп на дне водоема и доставили его на берег с помощью резиновой лодки.

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