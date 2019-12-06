"Сливали" данные в ФСБ: на Днепропетровщине нейтрализовали пророссийских кибершпионов

На Днепропетровщине Служба безопасности Украины блокировала деятельность хакерской группировки, организованной спецслужбами РФ для проведения кибератак на украинские государственные органы.

По заказу российских кураторов группа местных жителей разрабатывала программное обеспечение для поражения компьютеров и получения скрытого удаленного доступа к хранящейся на них информации. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

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Специалисты Службы по кибербезопасности также установили, что участники ликвидированной хакерской группировки причастны к масштабной кибератаке на областные государственные администрации, которая была произведена в июле 2019 года. Злоумышленники осуществляли масштабные рассылки электронных писем с компьютерными вирусами. Проведение акции кибершпионажа совпало с назначением новых руководителей областных администраций и подготовкой к проведению выборов в Верховную Раду Украины. Специалисты СБУ тогда блокировали эту попытку хакерской атаки.

За разработку и сбыт программного обеспечения, предназначенного для негласного получения информации, следователи спецслужбы объявили о подозрении одному из участников хакерской группировки по ст. 359 Уголовного кодекса Украины. Материалы документирования преступления направлены в суд.

Сейчас принимаются меры по установлению всех участников хакерской группировки и их российских кураторов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине осудили двух террористов так называемой "ДНР", которые сбежали на подконтрольную Украине территорию. Суд назначил им наказание в виде трех лет лишения свободы.

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