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Сгорело 65% тела: бойцу ООС срочно нужна помощь

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В Днепр с Лугансщины доставили 39-летнего бойца ООС, у которого 65% тела в ожогах.

Как отметили, сейчас мужчина находится в реанимации ожогового центра, сообщает ТСН.

Боец был в здании, когда его начали обстреливать, затем начался пожар.

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Мужчину доставили в Днепр и сразу прооперировали, сняли уничтоженные ткани, а также покрыли раны искусственной кожей.

Боец ООС

Боец ООС

ТСН

Сейчас пострадавший в состоянии шока и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врачи просят неравнодушных людей сдать кровь для бойца, в которой он сильно нуждается. Они добавили, что пока делать прогнозы рано.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепр эвакуировали бойцов ООС с тяжелыми ранениями.

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Место
УкраинаДнепр
Теги
ООСбоец АТОожог
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Что за ООС? Второй фронт ? Где АТО турчиновское?
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К Денис
К Денис
Хыборг же.... Как говорят тут местные укропсины... Жаль что всего один....
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Проще его усыпить.
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