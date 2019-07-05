Сгорело 65% тела: бойцу ООС срочно нужна помощь

В Днепр с Лугансщины доставили 39-летнего бойца ООС, у которого 65% тела в ожогах.
Как отметили, сейчас мужчина находится в реанимации ожогового центра, сообщает ТСН.
Боец был в здании, когда его начали обстреливать, затем начался пожар.
Мужчину доставили в Днепр и сразу прооперировали, сняли уничтоженные ткани, а также покрыли раны искусственной кожей.
Боец ООС
ТСН
Сейчас пострадавший в состоянии шока и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Врачи просят неравнодушных людей сдать кровь для бойца, в которой он сильно нуждается. Они добавили, что пока делать прогнозы рано.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепр эвакуировали бойцов ООС с тяжелыми ранениями.
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