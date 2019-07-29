Руководство психиатрической клиники в Днепре присвоило пенсии пациентов на миллионы гривень

Руководство днепровского филиала "Специальное заведение по оказанию психиатрической помощи" присвоило более 13 млн гривень пенсий пациентов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Днепропетровской области.

Сотрудники одного из медучреждений присвоили 13 гривень пенсий пациентов lviv.depo.ua

"Должностные лица медицинского учреждения не обеспечили открытие личных пенсионных счетов для 572 пациентов, проходящих принудительное психиатрическое лечение, из-за чего последние были лишены возможности распоряжаться назначенными им государством денежными средствами", - сказано в нем.

В дальнейшем работники заведения перечислили на другой счет более 13 млн гривень пенсий и безосновательно содержат их там.

По результатам проверки открыто уголовное производство в отношении должностных лиц учреждения по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Ответственным за правонарушение грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 500 до 1 тыс. (от 8,5 тыс. до 17 тыс. гривень) необлагаемых минимумов доходов граждан.

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