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13 сентября • обновлено в 14:41
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Разбил голову об асфальт: в Кривом Роге пассажир выпал из переполненной маршрутки

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В Кривом Роге Днепропетровской области во время посадки в маршрутное такси пострадал мужчина.

Инцидент произошел на маршруте №323, сообщает krivbass.city.

В Кривом Роге пассажир выпал из маршрутки

В Кривом Роге пассажир выпал из маршрутки

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По словам очевидцев, водитель маршрутки начал движение до того, как все пассажиры смогли осуществить посадку. Одному из них защемило руку дверью, в результате чего мужчина остался "за бортом". Пострадавший попытался освободить конечность, однако упал на асфальт и разбил голову.

Мужчине на месте оказали первую помощь. Детали случившегося пока неизвестны.

В Днепре мужчина выпал из переполненной маршрутки

В Днепре мужчина выпал из переполненной маршрутки

krivbass.city

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром маршрутчик вышвырнул женщину из салона. У водителя не было сдачи и он начал оскорблять женщину.

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Место
Украина Днепр
Теги
маршрутка водитель маршрутки мужчина
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