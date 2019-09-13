Разбил голову об асфальт: в Кривом Роге пассажир выпал из переполненной маршрутки

В Кривом Роге Днепропетровской области во время посадки в маршрутное такси пострадал мужчина.
Инцидент произошел на маршруте №323, сообщает krivbass.city.
В Кривом Роге пассажир выпал из маршрутки
Коллаж
По словам очевидцев, водитель маршрутки начал движение до того, как все пассажиры смогли осуществить посадку. Одному из них защемило руку дверью, в результате чего мужчина остался "за бортом". Пострадавший попытался освободить конечность, однако упал на асфальт и разбил голову.
Мужчине на месте оказали первую помощь. Детали случившегося пока неизвестны.
В Днепре мужчина выпал из переполненной маршрутки
krivbass.city
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром маршрутчик вышвырнул женщину из салона. У водителя не было сдачи и он начал оскорблять женщину.
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